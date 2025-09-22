La Municipalidad de Villa Carlos Paz entregó estímulos económicos a deportistas destacados de la ciudad

La Municipalidad de Villa Carlos Paz reforzó su compromiso con el crecimiento del deporte local a través de la entrega de estímulos económicos destinados a atletas que representan a la ciudad en distintas disciplinas.

En esta ocasión, el apoyo económico fue otorgado a Luana Altamirano (patín), Santino Mina (natación), Lucas Iglesias (motociclismo) y a las representantes de hip hop Ana Casariego y María Paz Sevilla, quienes se encuentran compitiendo en torneos y certámenes tanto provinciales como nacionales.

El acto tuvo lugar en el Palacio Municipal, donde estuvieron presentes el intendente Esteban Avilés, el secretario Sebastián Boldrini, y los directores de las áreas de Deportes y Cultura.