La Municipalidad de Villa Carlos Paz entregó estímulos económicos a deportistas destacados de la ciudad

Cinco atletas de distintas disciplinas recibieron apoyo institucional para solventar costos de sus calendarios deportivos.

Redacción Vïa Carlos Paz

22 de septiembre de 2025,

La Municipalidad de Villa Carlos Paz entregó estímulos económicos a deportistas destacados de la ciudad
La Municipalidad de Villa Carlos Paz entregó estímulos económicos a deportistas destacados de la ciudad

La Municipalidad de Villa Carlos Paz reforzó su compromiso con el crecimiento del deporte local a través de la entrega de estímulos económicos destinados a atletas que representan a la ciudad en distintas disciplinas.

En esta ocasión, el apoyo económico fue otorgado a Luana Altamirano (patín), Santino Mina (natación), Lucas Iglesias (motociclismo) y a las representantes de hip hop Ana Casariego y María Paz Sevilla, quienes se encuentran compitiendo en torneos y certámenes tanto provinciales como nacionales.

El acto tuvo lugar en el Palacio Municipal, donde estuvieron presentes el intendente Esteban Avilés, el secretario Sebastián Boldrini, y los directores de las áreas de Deportes y Cultura.

