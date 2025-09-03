Vía Carlos Paz

Jubilado de 82 años pelea por su vida luego de ser atacado en su casa en Carlos Paz

Durante un asalto en su vivienda, la víctima recibió golpes severos en la cabeza, cortes y un infarto, mientras los atacantes se llevaron joyas y pertenencias de oro.

Redacción Vïa Carlos Paz

3 de septiembre de 2025,

El sábado por la noche, una pareja de jubilados de 82 y 83 años sufrió un asalto en su vivienda, situada en Curuzú Cuatiá y Mitre, a pasos del Centro Viejo en Villa Carlos Paz.

Los atacantes redujeron a las víctimas, golpearon brutalmente al hombre, que sufrió hemorragia intracraneal, cortes profundos y un infarto, y se llevaron joyas y pertenencias de oro.

Actualmente, el hombre se encuentra internado en el Hospital Militar, con pronóstico reservado y complicaciones debido a sus afecciones previas.

Tras el ataque, los delincuentes encerraron a la pareja en el baño, trabando las puertas con macetas, para que no pudieran pedir ayuda.

El hecho es investigado por la Policía de Córdoba, aunque hasta el momento no hay detenidos.

