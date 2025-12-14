Jerarquización y sistematización del distrito oeste: se inauguró la nueva obra de seguridad vial y embellecimiento del ingreso Oeste a la ciudad

El Intendente Esteban Avilés, junto a vecinos e instituciones intermedias, dejó inaugurada la nueva obra de Jerarquización y Sistematización Vial del Distrito Oeste en el ingreso turístico Oeste de Villa Carlos Paz, una nueva obra de seguridad vial que permitirá un flujo vehicular ordenado, con rotondas seguras para el tránsito de automóviles, motocicletas y transporte urbano de pasajeros.

JERARQUIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL DISTRITO OESTE: SE INAUGURÓ LA NUEVA OBRA DE SEGURIDAD VIAL Y EMBELLECIMIENTO DEL INGRESO OESTE A VILLA CARLOS PAZ

Esta obra se realizó con un gran trabajo coordinado entre los vecinos y las instituciones educativas y sociales. Además, la conectividad permitirá la circulación peatonal de familias por las nuevas veredas, ya que en el lugar se encuentra un amplio polo comercial junto a establecimientos como la Unidad de Gestión y Bienestar Municipal Distrito Oeste (UGBIM), IPEM N° 316 “Eva Duarte de Perón”, Escuela Primaria y Jardín de Infantes “Intendente Grimberg”, Centro Educativo Eva Duarte, IPET N° 382 “Manuel Antonio Díaz Mariño”, Centro Infantil Municipal Distrito Oeste, Polideportivo Municipal Distrito Oeste y Polideportivo Social Carlos Paz Sierras.

Esta nueva obra estratégica incluye los barrios La Quinta Tercera, Cuarta y Primera Sección, Colinas, Altos del Valle y Carlos Paz Sierras.

Rotondas seguras

Cantero central

Equipamiento y embellecimiento urbano

Ensanche de calzadas y nuevas veredas

Refugio para el Transporte Urbano

Iluminación led

Cartelería

Demarcación

VCP ILUMINA 2: nuevas luminarias para el Distrito OesteEn el marco del programa VCP Ilumina 2, se colocaron más de 25 luminarias led en todo el sector, garantizando mayor y mejor calidad lumínica, cuidado del ambiente y seguridad para vecinos y turistas que circulan por el Distrito. Además, se instaló equipamiento urbano moderno para embellecer el espacio y ornamentación con jardines verticales.

