Villa Carlos Paz se consolidó una vez más como el lugar en el mundo de J Balvin para desconectarse del éxito global. El artista paisa eligió el corazón del Valle de Punilla para celebrar la Navidad, integrándose como un vecino más a la rutina de la familia de su pareja, la modelo local Valentina Ferrer.

Lejos de la suntuosidad de las giras mundiales, el cantante se mostró cautivado por la tranquilidad de las sierras de Córdoba y la calidez de su gente. Esta sencillez se vio reflejada en sus redes sociales, donde el músico compartió momentos de su intimidad familiar.

A través de una sentida publicación, el intérprete de “Mi Gente” expresó su gratitud con la ciudad que lo cobija cada año. “El tiempo pasa rápido en Carlos Paz, Argentina. Los amo”, escribió el músico en un posteo que no tardó en volverse viral entre sus millones de seguidores.

J Balvin eligió Carlos Paz para festejar la Navidad

Entre las imágenes más comentadas, se destaca una fotografía en la que Balvin posa divertido dentro del icónico logo del sol en la costanera. Esta postal simboliza su total mimetización con los hitos turísticos más emblemáticos de la Villa.

La estadía del colombiano en la provincia no es un hecho aislado, sino la reafirmación de un vínculo afectivo que crece con cada visita. Junto a Valentina y su pequeño hijo Río, el cantante optó por un perfil bajo, priorizando el contacto con la naturaleza y las reuniones familiares tradicionales.

Para los carlospacenses, la presencia de esta estrella internacional ya es un sello distintivo. Su elección por Villa Carlos Paz no solo refuerza su lazo personal con la ciudad, sino que también posiciona al destino en el radar de las celebridades que buscan un entorno de paz, autenticidad y calidez familiar.