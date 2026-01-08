Intentó cruzar el vado y casi se lo lleva el río: rescate de urgencia a un motociclista en Estancia Vieja

Gracias al rápido accionar del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), un motociclista de 27 años fue rescatado este mediodía, luego de quedar varado con su motocicleta por la crecida del río Los Chorrillos, en el Vado Los Chorrillos de la localidad de Estancia Vieja.

El hecho ocurrió alrededor de las 13 horas, cuando el hombre intentó cruzar el vado a bordo de su rodado y fue sorprendido por el aumento repentino del caudal, quedando imposibilitado de continuar la marcha. Ante esta situación, efectivos del DUAR desplegaron un operativo de rescate utilizando técnicas específicas y un sistema de cuerdas, logrando extraerlo de manera segura.

Una vez puesto a resguardo, el motociclista recibió asistencia primaria en el lugar, constatándose que no presentaba lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un centro de salud.

Desde la fuerza se informó además que, momentos antes del incidente, el joven desoyó las indicaciones del personal policial que se encontraba apostado de manera preventiva en el sector, continuando la marcha pese a las advertencias por la crecida del río.