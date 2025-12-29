Identifican al autor del incendio en el refugio Cura Brochero

La investigación por el incendio registrado el pasado domingo en el predio de Avenida Cárcano al 200 ha dado un giro decisivo tras la revisión de los registros fílmicos de cámaras externas. Las imágenes captaron el momento exacto del ataque y permitieron reconocer como presunto responsable a un sujeto que había asistido al refugio meses atrás, quien había sido apartado del lugar tras generar diversos incidentes.

El foco ígneo, provocado de manera deliberada, afectó directamente el pilar de energía eléctrica, dejando las instalaciones completamente a oscuras. Esta situación inhabilitó los freezers del establecimiento, lo que derivó en la pérdida de una importante cantidad de verduras y puso en riesgo la conservación de los insumos destinados a las raciones diarias que se brindan a personas en situación de vulnerabilidad.

En cuanto a las reparaciones, un electricista matriculado constató que, si bien el cableado subterráneo permanece intacto, las cajas del pilar sufrieron una destrucción total.

Actualmente, los voluntarios aguardan la autorización de EPEC para intervenir el sector y restablecer el medidor, paso fundamental para normalizar el servicio y recuperar la capacidad de almacenamiento de alimentos frescos.

Pese al impacto económico y emocional que representa este atentado, el equipo de colaboradores continúa trabajando en la limpieza y reorganización del espacio. La denuncia penal ya fue radicada y la Policía de Córdoba cuenta con el material de video para avanzar en las medidas judiciales correspondientes contra el autor del hecho.