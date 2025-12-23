Fuerte explosión en una vivienda de barrio El Canal: una embarazada resultó ilesa

Dos mujeres salvaron su vida tras la explosión de una garrafa en una vivienda de calle Perú al 2000, en el barrio El Canal. El incidente ocurrió mientras ambas se encontraban en la zona de la pileta, una ubicación que evitó que fueran alcanzadas por la onda expansiva que destruyó gran parte del interior de la casa. Pese a la magnitud del estallido, que causó importantes daños estructurales, las ocupantes de 36 y 37 años no sufrieron heridas de gravedad.

La magnitud del impacto provocó daños materiales de consideración, incluyendo el desprendimiento de aberturas y roturas en la fachada. La habitación destinada al bebé de una de las mujeres, quien transita su octavo mes de embarazo, quedó completamente destruida por la explosión.

En el sitio trabajaron efectivos del DUAR, bomberos voluntarios, Seguridad Urbana y personal policial. Los equipos técnicos verificaron que el siniestro se originó en una unidad que presuntamente estaba vacía, procediendo a asegurar la estructura del inmueble para evitar mayores riesgos tras el colapso parcial de la mampostería en el área más afectada por la detonación.