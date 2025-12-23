Vía Carlos Paz

Fuerte explosión en una vivienda de barrio El Canal: una embarazada resultó ilesa

El siniestro fue provocado por una garrafa y causó graves daños materiales en el inmueble. Dos mujeres se encontraban en el patio y lograron salvar su vida al estar fuera del alcance de la onda expansiva.

Redacción Vïa Carlos Paz

23 de diciembre de 2025,

Fuerte explosión en una vivienda de barrio El Canal: una embarazada resultó ilesa. Fuente: Diario de Carlos Paz

Dos mujeres salvaron su vida tras la explosión de una garrafa en una vivienda de calle Perú al 2000, en el barrio El Canal. El incidente ocurrió mientras ambas se encontraban en la zona de la pileta, una ubicación que evitó que fueran alcanzadas por la onda expansiva que destruyó gran parte del interior de la casa. Pese a la magnitud del estallido, que causó importantes daños estructurales, las ocupantes de 36 y 37 años no sufrieron heridas de gravedad.

La magnitud del impacto provocó daños materiales de consideración, incluyendo el desprendimiento de aberturas y roturas en la fachada. La habitación destinada al bebé de una de las mujeres, quien transita su octavo mes de embarazo, quedó completamente destruida por la explosión.

En el sitio trabajaron efectivos del DUAR, bomberos voluntarios, Seguridad Urbana y personal policial. Los equipos técnicos verificaron que el siniestro se originó en una unidad que presuntamente estaba vacía, procediendo a asegurar la estructura del inmueble para evitar mayores riesgos tras el colapso parcial de la mampostería en el área más afectada por la detonación.

