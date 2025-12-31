Fin de año con calor extremo en Villa Carlos Paz: la máxima alcanzará los 36°C

Villa Carlos Paz despide el 2025 con una jornada de calor intenso, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. Con una máxima prevista de 36°C y una sensación térmica que podría ser superior, el organismo mantiene vigente una alerta amarilla y recomienda extremar los cuidados, especialmente la hidratación, frente a las temperaturas extremas que afectan a toda la región.

El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante la tarde, aunque las probabilidades de lluvia para el momento del brindis son escasas. Para la medianoche, se espera un clima agradable con una temperatura cercana a los 25°C y vientos leves del sudeste, condiciones que permitirán celebrar al aire libre en la ciudad sin mayores inconvenientes meteorológicos.

No obstante, las autoridades sugieren mantenerse atentos a posibles chaparrones aislados en las zonas de las altas cumbres durante la madrugada del 1 de enero. Hacia el primer día del año nuevo, se espera que el calor continúe con registros similares, por lo que el alivio térmico llegaría recién hacia el final de la próxima jornada con la rotación definitiva del viento.