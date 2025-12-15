Explosión en una vivienda de Villa Independencia dejó a un hombre con graves quemaduras

Una fuerte explosión se registró durante la tarde de este martes en una vivienda ubicada en barrio Villa Independencia, en la zona sur de Villa Carlos Paz, y dejó como saldo a un hombre con quemaduras de consideración.

El episodio ocurrió en un domicilio de calle Comodoro Rivadavia, donde por causas que aún se investigan se produjo la explosión que provocó importantes daños en el interior de la casa. Tras el hecho, el ocupante de la vivienda, de 54 años, fue asistido en el lugar y trasladado en ambulancia al Hospital Gumersindo Sayago.

Luego de ser estabilizado por el personal médico, el hombre fue derivado al Instituto del Quemado de la ciudad de Córdoba, donde quedó internado para una atención especializada debido a la gravedad de las lesiones.

En el lugar trabajaron efectivos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), bomberos voluntarios, personal policial y agentes del área de Seguridad Urbana, quienes realizaron tareas de asistencia, control de la situación y prevención ante posibles riesgos.

Vecinos del sector colaboraron de manera inmediata para evitar la propagación del fuego dentro de la vivienda hasta la llegada de los equipos de emergencia. Las causas de la explosión permanecen bajo investigación.