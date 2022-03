“Soy Milagros Lucente (La Cumbre) y esta es mi historia, que gracias a lxs médicxs que me asistieron te la puedo contar”, así comienza la carta que decidió publicar esta joven oriunda de La Cumbre, víctima de violencia de género. El descargo surje al cumplirse un año de aquella madrugada en la que, quien fuera su novio, le propició tal golpiza que la dejó internada en terapia intensiva, al borde de la muerte, durante 45 días.

“Un día como hoy hace un año, madrugada del 7 de marzo de 2021, un fin de semana común y corriente, salimos a un bar con Mauricio Jaime que en ese momento era mi pareja. Fuimos y todo terminó muy mal, gracias a su mano de macho alfa, continúa el escrito. Actualmente, su ex novio Mauricio Noé Jaime (24), se encuentra detenido, en la cárcel de Cruz del Eje, imputado de tentativa de femicidio. Está acusado de haberle pegado en la cabeza con una pala, causándole una lesión severa que la llevó a estar en coma inducido, con necesidad de asistencia mecánica respiratoria.

Mauricio Jaime, se encuntra acusado y detenido en el penal de Cruz del Eje. Foto: Gentileza

El relato de la joven continúa contando lo que tuvo que pasar para estar hoy con vida. “Estuve en coma sin chances de vida y cuando desperté tuve que aprender a hablar, a poder dejar los pañales que no usaba desde que tenía 1 año, tuve que aprender a leer, a escribir y hasta a caminar de nuevo por su culpa. Mi vida diaria desde ese día se basa en rehabilitaciones interminables y pastillas desde que me levanto hasta que me acuesto. Los que leen esto, si no lo vivieron, no se deben dar una idea de lo feo que es una rehabilitación de éstas...

Al leer el relato de Milagros, es imposible no caer en la bronca y en la indignación, pero hay algo que sobresale y es que la joven pudo hablar sobre lo ocurrido, expresar su dolor y exponer su historia. A Milagros le llevó un año poner en palabras lo que vivió y lo que siente frente a todo lo que este hombre le quitó, para otras es mucho más díficil y ni siquiera logran denunciar los calvarios en los que viven. Algunas nunca pueden contarlo.“Ver las cosas que antes hacía y ahora ya no puedo, ver las fotos, los vídeos, mi escritura... pero lo peor de todo es que lamentablemente no puedo recordar nada, porque también la memoria me arrebató. A los 18 años me tocó volver a nacer, desde esa madrugada no volví a ser la misma, ni siquiera sé si en algún momento lo voy a lograr y te pude perdonar muchas cosas, pero esto nunca Mauricio Noé Jaime. Hoy, después de un año, decido exponer mi historia y mis fotos para que se tome conciencia de lo que padecemos. Suplico justicia por mi y por todas”.

La carta que con mucha valentía la joven decidió publicar, fue acompañada de este vídeo en el que se puede ver como era Milagros antes de que su ex pareja la dejara al borde de la muerte.

En el día internacional de la mujer, justicia por Milagros y por todas.