Mi nombre es Mily Pérez Cantelmi, soy comunicadora social y redactora de VíaCarlosPaz. Tras cumplirse un año del decreto de “Aislamiento social, preventivo y obligatorio” por la Pandemia del Covid-19, vengo a contarte cómo cambió mi vida en este año tan atípico y especial para todos. Tal vez mi historia te inspire, te motive o simplemente te brinde otra visión de cómo mirar hacia el futuro.

Todo comenzó aquel 20 de marzo de 2020, o tal vez unos días antes, cuando ya lo veníamos venir… incertidumbre, miedo, desconocimiento, paranoia, en fin, algo nuevo estaba pasando, y esta vez nos estaba afectando a nivel mundial. Sin embargo los días risueños dentro de la casa, hablo de aquellos donde jugábamos a la cocinita, tocábamos el piano y hacíamos Tik Toks, se fueron convirtiendo en contracturas, dolor de cervicales y ataques de nervios.

En mi caso, sentía que la cuarentena se hacía eterna y que ya no había cómo pagar las cuentas. Con un negocio de ropa en el centro de Carlos Paz cerrado, las ventas online me dieron un respiro. No quedaba otra que reinventarse, había que buscar una forma de salir adelante mientras todo se veía gris y estancado.

En julio, apareció Vía en mi vida, sin dudas, otro respiro. Volver a conectarme con la redacción, estar alerta de lo que le pasaba a mis vecinos, a mi lago San Roque, a mis sierras, a mi pueblo en general, me transformó en una profesional esencial.

Villa Carlos Paz. (Foto: Facebook / Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura VCP).

Si algo puedo destacar de este proceso, es que me hice amiga de la virtualidad y me enamoré del home office. Entendí que era posible trabajar desde casa, tener reuniones por Zoom con colegas, hacer entrevistas, capacitarse y casi todo lo que imaginaba.

Paralelamente, descubrí que ese trabajo lo podía llevar en mi maleta donde quiera que decida estar, y en ese momento, surgió la posibilidad de emigrar. ¿En busca de qué? Estabilidad, seguridad, salud, prosperidad, un futuro, es decir, lo que considero una mejor calidad de vida. Lo sé, dejé todo en Argentina, menos mi profesión y este trabajo que me conecta con mi tierra, y con mi pasión.

Mily Pérez Cantelmi, periodista de VíaCarlosPaz. Mily Pérez Cantelmi

Siempre traté de ser positiva, y mirar el vaso medio lleno. En primer lugar, agradezco la salud de los míos y la propia, y en segundo lugar, doy gracias a la las posibilidades que surgieron de esta crisis. Para muchos, fue un impulso, y yo me quedo con eso.