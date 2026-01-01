El 2026 inicia con calor agobiante y probabilidad de tormentas en Villa Carlos Paz

El primer día del nuevo año mantendrá la tendencia de calor intenso que marcó el cierre del 2025. Según el organismo oficial, se espera una temperatura mínima de 20°C y una máxima que trepará hasta los 38°C, bajo una alerta amarilla por persistencia de altas temperaturas en todo el departamento Punilla.

Durante la mañana y las primeras horas de la tarde, el cielo permanecerá parcialmente nublado, con vientos predominantes del sector norte que rotarán al sur hacia el final del día. Esta rotación del viento podría traer el esperado alivio térmico, aunque también incrementará la nubosidad y la humedad en el ambiente.

Para la tarde-noche, el SMN advierte sobre una probabilidad de tormentas aisladas (entre el 10% y el 40%) que podrían afectar a Villa Carlos Paz y zonas aledañas. Se recomienda a turistas y vecinos mantenerse informados sobre posibles avisos a corto plazo, especialmente si realizan actividades al aire libre en áreas de ríos y balnearios.