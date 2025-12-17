Vía Carlos Paz

Cielo despejado y máxima cercana a los 30° en Villa Carlos Paz

El pronóstico oficial anticipa condiciones estables, cielo despejado y un marcado ascenso térmico durante la tarde

Redacción Vïa Carlos Paz

17 de diciembre de 2025,

Carlos Paz paisaje soleado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles, Villa Carlos Paz tendrá una jornada de buen tiempo, con cielo mayormente despejado y sin lluvias.

Durante la mañana, el ambiente se presenta templado y estable, con una temperatura mínima cercana a los 15°C y vientos leves predominantes del sector norte, que favorecerán un progresivo ascenso térmico con el correr de las horas.

Hacia la tarde se espera el momento de mayor intensidad del calor, con una temperatura máxima que rondará los 30°C, cielo despejado a parcialmente nublado y sin variaciones significativas en las condiciones meteorológicas.

Por la noche, el tiempo continuará estable, con un leve descenso de la temperatura y cielo parcialmente despejado .

De acuerdo al SMN, no se prevén lluvias ni fenómenos meteorológicos de importancia para hoy en Villa Carlos Paz.

