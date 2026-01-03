Causa Jonatan Romo: fijan audiencia preliminar para dos policías imputados por encubrimiento y se abre un nuevo capítulo judicial

La causa judicial por la muerte de Jonatan Romo, ocurrida en julio de 2022 en la comisaría de La Falda, sumó una nueva definición. La Cámara en lo Criminal de Cruz del Eje fijó para el 12 de marzo de 2026 la fecha de audiencia preliminar del juicio oral contra el subcomisario Pablo Zárate y el agente Lucas Giménez, ambos imputados por el delito de encubrimiento agravado.

Según confirmó el abogado de la familia Romo, Gustavo Pérez, la querella no descarta presentar un recurso de objeción a la fijación de la audiencia, debido a que en paralelo continúa abierta otra instancia clave del expediente.

Trasladan para indagatoria a los policías detenidos por el crimen de Jonatan Romo en Tribunales de Cosquín. (La Voz)

Una causa dividida y dos caminos procesales

En el mismo proceso se encuentran imputados los sargentos Miguel Aguilera y Walter Geri y el cabo Hernán Suárez, acusados actualmente de “homicidio culposo por exceso en la legítima defensa”. Las defensas de los tres efectivos apelaron el segundo rechazo del juez de Control de Cosquín, Ramiro Núñez, que volvió a impedir la realización de un juicio abreviado que implicaría penas condicionales.

Con aval del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la causa quedó dividida: mientras Zárate y Giménez avanzan hacia juicio oral por encubrimiento, la apelación de los otros tres acusados podría pasar ahora a la Cámara de Apelaciones de Villa Dolores. Si nuevamente no se hiciera lugar, existe la posibilidad de que la defensa presente un recurso de queja ante el TSJ.

De este modo, con el inicio de la feria judicial, la modalidad de enjuiciamiento para Aguilera, Geri y Suárez —juicio oral y público o abreviado— se terminará de definir durante 2026.

Cambios de imputación y postura de la querella

En junio de este año, la Cámara en lo Criminal de Villa Dolores había modificado la calificación legal inicial, que pasó de “homicidio doloso” a “homicidio culposo” a pedido de las defensas.

Con la imputación vigente, los tres policías se enfrentan a penas de entre 1 y 5 años de prisión. En caso de una eventual vía abreviada, la condena podría reducirse a un año y seis meses de prisión, más cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, con cumplimiento en libertad condicional.

La querella, en cambio, insiste en la realización de un juicio oral y público con jurados populares, con el objetivo de revertir la moderación de las imputaciones en un debate abierto.

En el expediente también figura el cabo Juan Pablo Zunino, quien fue excluido de la acusación por homicidio por falta de mérito.

El hecho

Jonatan Romo, de 35 años, murió el 10 de julio de 2022. La autopsia oficial determinó que falleció por asfixia mecánica. Desde entonces, el caso se convirtió en uno de los procesos judiciales más relevantes de los últimos años en el Valle de Punilla y continúa generando repercusión pública a la espera de definiciones finales.