Con la presencia del Intendente Daniel Gómez Gesteira, el Secretario de Turismo, Deporte y Cultura Sebastián Boldrini, dirigentes de instituciones deportivas y deportistas de la ciudad se realizó la 31° edición de la Fiesta del Deporte “Premios Falucho 2021″. La organización estuvo a cargo de la Municipalidad de Villa Carlos Paz junto a la Agrupación de Periodistas Deportivos de la ciudad.

El premio mayor se lo llevó al Elías Acevedo, un maratonista papá de 5 hijos que llegó al deporte de competición con mucho esfuerzo. “Soy fondista, tengo cinco hijos de 1, 3, 4, 6 y 7 años y estoy separado. Comencé a correr en 2010 y desde entonces no paré, porque es lo que más me gusta hacer. Me dedico a fabricar todo tipo de panificados para bancarme las carreras y para llevar un plato de comida a mi casa. Yo hago todo a la mañana y salgo a vender por todos lados hasta que baja el sol. Cuando termino, me entreno”, contó hace alguno años atrás. Lo cierto es que, con esfuerzo y empeño, llegó a ganar el segundo puesto de la Maratón Cordobesa, hecho que fue decisivo para ser elegido como el mejor deportista carlospacense del año.

La fiesta del deporte en Villa Carlos Paz

Asimismo otros atletas fueron reconocidos por su labor:

Falucho de Plata: Ana Paula Brouwer de Koning

Institución Deportiva del Año: Asociación Cordobesa de Remo

Equipo del Año: División U15 de Sportivo Bolívar

Esfuerzo Deportivo: Gastón Ayala

Ejemplo Deportivo: Fernando Eberhardt

Premio Santiago Tombolini: Juan González

Promesa Deportiva; Bianca Garibaldi

Trayectoria Deportiva: Mariano Reutemann

Entrenador Deportivo del Año: Martín López