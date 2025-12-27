Vía Carlos Paz

Calor, nubes y chance de tormentas aisladas: así estará el tiempo en Villa Carlos Paz

Según el SMN, el sábado presentará cielo parcialmente nublado, ambiente cálido y posibles tormentas aisladas en las primeras horas en Villa Carlos Paz.

Redacción Vïa Carlos Paz

27 de diciembre de 2025,

Carlos Paz paisaje soleado.

Para este sábado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para Villa Carlos Paz una temperatura mínima cercana a los 18 °C y una máxima que rondará los 29–30 °C.

Durante la mañana, el pronóstico indica la posibilidad de tormentas aisladas y chaparrones, con momentos de inestabilidad y nubosidad en aumento. Hacia el mediodía y la tarde, se espera un cielo parcialmente nublado, con períodos de sol y ambiente cálido.

Por la noche, se prevé que continúe la nubosidad variable, con temperaturas templadas.

