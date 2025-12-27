Calor, nubes y chance de tormentas aisladas: así estará el tiempo en Villa Carlos Paz

Para este sábado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para Villa Carlos Paz una temperatura mínima cercana a los 18 °C y una máxima que rondará los 29–30 °C.
Durante la mañana, el pronóstico indica la posibilidad de tormentas aisladas y chaparrones, con momentos de inestabilidad y nubosidad en aumento. Hacia el mediodía y la tarde, se espera un cielo parcialmente nublado, con períodos de sol y ambiente cálido.
Por la noche, se prevé que continúe la nubosidad variable, con temperaturas templadas.