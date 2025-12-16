Vía Carlos Paz

Buen tiempo y cielo parcialmente nublado en Carlos Paz

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se espera una jornada estable en La ciudad con temperaturas agradables, cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias.

Redacción Vïa Carlos Paz

16 de diciembre de 2025,

Costanera del lago San Roque. Carlos Paz.

Para este martes se prevé en Villa Carlos Paz una jornada de buen tiempo, con cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables, que oscilarán entre los 16°C de mínima y los 23°C de máxima, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Durante la mañana, el ambiente se presentará templado, con condiciones estables y paulatino ascenso térmico. Hacia la tarde se registrará el momento de mayor temperatura de la jornada, mientras que los vientos serán leves a moderados, predominando del sector norte.

Por la noche, el tiempo continuará estable, con un leve descenso térmico y sin precipitaciones previstas, permitiendo un cierre de jornada sin cambios bruscos en las condiciones del tiempo.

El Servicio Meteorológico Nacional no emitió alertas meteorológicas para la región.

