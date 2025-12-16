Buen tiempo y cielo parcialmente nublado en Carlos Paz

Para este martes se prevé en Villa Carlos Paz una jornada de buen tiempo, con cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables, que oscilarán entre los 16°C de mínima y los 23°C de máxima, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Durante la mañana, el ambiente se presentará templado, con condiciones estables y paulatino ascenso térmico. Hacia la tarde se registrará el momento de mayor temperatura de la jornada, mientras que los vientos serán leves a moderados, predominando del sector norte.

Por la noche, el tiempo continuará estable, con un leve descenso térmico y sin precipitaciones previstas, permitiendo un cierre de jornada sin cambios bruscos en las condiciones del tiempo.

El Servicio Meteorológico Nacional no emitió alertas meteorológicas para la región.