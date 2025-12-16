Bialet Massé: detuvieron a un joven tras ingresar a una vivienda durante la madrugada

Un procedimiento policial realizado durante la madrugada de este martes en Bialet Massé terminó con la detención de un joven de 23 años, señalado por haber ingresado sin autorización a una vivienda del barrio Mirador del Lago, tras ser advertido por la propietaria del lugar.

El hecho se produjo alrededor de las 0:50 horas, cuando la dueña del domicilio, que se encontraba descansando, escuchó ruidos en el sector frontal de la vivienda. Al asomarse, observó a un sujeto saltando el portón de ingreso, por lo que dio aviso inmediato a la Policía.

Hasta el lugar arribó personal del Comando de Acción Preventiva Zona II, que logró localizar al individuo dentro del jardín de la propiedad. Al momento de ser interceptado, el joven se mostró alterado y opuso resistencia, intentando agredir a los efectivos, aunque no se registraron lesiones.

Finalmente, el sospechoso fue reducido y trasladado a la comisaría local, donde quedó a disposición del magistrado interviniente, en el marco de una causa caratulada como violación de domicilio.