En la jornada de hoy, tuvimos un mercado con precios mayormente bajistas en la plaza local, con un recorte en las condiciones de compra tanto por soja, como por maíz y trigo. El mercado que destacó en cuanto al número de compradores interesados fue nuevamente el de maíz, aunque con recortes fuertes en las ofertas de compra, tanto por el cereal disponible como para las entregas diferidas de la presente campaña y de la campaña 2021/22.

Por el lado del trigo, las ofertas por el cereal de la nueva cosecha experimentaron un recorte, aunque mantuvo la presencia de un buen número de compradores en mercado. Por el lado de la soja, cayó la oferta por la oleaginosa disponible, en consonancia con la tendencia en Chicago, sin ofertas por la oleaginosa con entregas diferidas. A contramano de esta tendencia, las ofertas por girasol experimentaron una mejoría.

Dólar Banco Nación

El tipo de cambio del Banco Nación fue 96,2100 / 96,4100; + 0,05% respecto al cierre anterior.

Rofex

El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 304.977 contratos, mientras que el interés abierto acumula 2.531.728 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes:

Mercado de las Oleaginosas

SOJA

En el mercado de la soja, tuvimos un recorte en la oferta abierta de compra por la oleaginosa por parte de las fábricas, en consonancia con la tendencia en los mercados externos.

Por soja con entrega inmediata, contractual y para fijaciones, se ofrecieron sobre el final de la rueda de negocios US$ 330/t; cinco dólares por debajo de la oferta del día miércoles. Durante el resto de la rueda de negocios, los precios fueron marcadamente inferiores. La oferta en pesos alcanzaba los $ 31.750/t.

A diferencia de la rueda de ayer, no tuvimos interesados en ofrecer condiciones por soja con entregas diferidas.

GIRASOL

En el mercado de girasol, tuvimos una mejora en la oferta de compra por girasol. Por la oleaginosa con entrega inmediata se ofrecieron US$ 350/t, US$ 10/t por encima de ayer. Por girasol con entrega en el mes de diciembre, la oferta mejoró ostensiblemente hasta los US$ 350/t, US$ 30/t más que el día miércoles.

Soja a cosechar - Ramiro Bustinza - Miramar Argentina

Mercado de los Cereales

TRIGO

El mercado del trigo presentó un buen número de ofertas de compra por parte de la exportación, apostadas principalmente sobre los segmentos de la nueva campaña. Aún así, los precios estuvieron a la baja en relación con la rueda previa. Por trigo con entrega en el mes de agosto, se ofrecieron US$ 200/t de forma abierta, cinco dólares por debajo de ayer.

Por el cereal con entrega en los meses de noviembre, diciembre y enero, se ofrecieron US$ 195/t, US$ 5/t por debajo de ayer. Para entrega en febrero del año próximo la oferta caía hasta US$ 198/t, US$ 4/t por debajo del miércoles, con la oferta para marzo en US$ 200/t

Tranquera campo - Miramar - Fotografía: Ramiro Bustinza

MAÍZ

El mercado de maíz continúa concentrando el mayor número de compradores activos de la rueda de negocios, aunque las ofertas de compra experimentaron un recorte generalizado en la jornada. Por maíz con entrega inmediata y contractual, la oferta generalizada cayó hasta US$ 185/t, diez dólares por detrás de ayer, aunque no se descarta alguna posibilidad de mejora. Esta misma oferta se extendía para la entrega en agosto, también con una caída entre días, con la entrega en septiembre en US$ 190/t. Para entrega en diciembre la oferta alcanzaba los US$ 200/t, diez dólares por debajo de ayer.

La tendencia bajista también pudo verse en los segmentos de la próxima campaña. Por maíz con entrega en marzo la oferta fue de US$ 185/t, con las entregas en abril y mayo en US$ 180/t, cinco dólares por debajo de ayer. En cuanto al maíz tardío, la oferta abierta cedió US$ 5/t, hasta los US$ 165/t por el cereal con entrega entre junio y julio de 2022.

CEBADA & SORGO

En la rueda de hoy, no se registraron ofertas de compra por cebada; ni ofertas abiertas de compra por sorgo..