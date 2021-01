Fernando Cotillo se refirió a la inauguración de la Sala de alimentos destacando que “la gente estaba muy contenta y que debemos entender que tenemos que trabajar de manera coordinada para lograr estas cosas”.

“Acá vemos el trabajo conjunto del INTA, el Consejo Agrario, el Ministerio de Desarrollo Provincial, de Producción Provincial, las distintas áreas municipales que se pusieron de acuerdo para lograr el objetivo final”.

Además, destacó que se facilitaran muchos de los tramites que deben hacer los productores para la venta de sus artículos, incluso facilitar líneas de crédito familiar para los proyectos.

Se inauguró Sala de alimentos Municipio Caleta Olivia

Respecto a los autoconvocados por la problemática del agua que padece la ciudad dijo que “sería lamentable que estuviera politizado el tema, hay militantes políticos que están, si las criticas son constructivas son bienvenidas.

“Como intendente hoy me toca gestionar, estamos constantemente arriba de SPSE para que se hagan los proyectos, sería una lástima que un sector de los autoconvocados se una catapulta política, hay gente que juega con la desesperación de la gente, porque no es que a mi me llega el agua, uno también padece estos problemas, yo me pongo al frente”.

Cotillo destacó que muchas de las soluciones de SPSE no pasan por un gerente, “muchas veces por una cuestión burocrática no hemos avanzado, ni del presidente de SPSE, porque son expedientes que deben pasar por la administración, tenemos que empezar a pensar un poco en la gente y en mejorar la calidad de vida de todos, esto también sucede muchas veces en nuestra municipalidad también”.