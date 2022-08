La ciudad de Buenos Aires amaneció en la madrugada del sábado con un trágico choque a la altura del barrio de Palermo. Una conductora alcoholizada impactó contra otro auto en Malabia y Avenida Córdoba que ocasionó tres heridos, pero una de ambulancia que se trasladaba al lugar a atenderlos, cruzó un semáforo en rojo y mató a un motociclista.

El trágico accidente ocurrió en en Niceto Vega y Godoy Cruz. El titular del SAME, Alberto Crescenti declaró en comunicación con TN que el fallecido impactó contra el costado del conductor del móvil de la ambulancia. El vehículo sanitario se encontraba adelantado en el cruce de las esquinas cuando ocurrió el siniestro.

El jefe del servicio de emergencias también aclaró que el móvil circulaba con las sineras y las balizas encendidas. El joven motociclista fue trasladado con heridas de gravedad al Hospital Fernández donde falleció.

Cómo ocurrió el accidente original

Mientras que el accidente inicial fue productor de una conductora en estado de ebriedad que manejaba un VolksWagen Gol por Avenida Córdoba y luego de cruzar en rojo impactó contra un VolksWagen Suran que circulaba sobre Malabia y en el que viajaban tres personas.

Choque en Palermo Foto: Twitter

Dos de las heridas fueron trasladas al Hospital Fernández; mientras que el conductor del auto debió esperar varias horas luego del accidente fatal que sufrió la ambulancia que iba a su encuentro. Tres horas y media después fue atendido por personal del SAME con la presencia de la policía de la Ciudad una vez que llegó una nueva ambulancia al lugar.

“Al choque donde iban había tres heridos, uno de ellos no se quería trasladar, por eso tuvieron que envíar otra ambulancia porque a la primera, cuando el equipo llegó, el hombre no se quiso trasladar”, aclaró Crescenti en A24. Y detalló también que el motociclista fallecido tenía 31 años. “Lamentamos profundamente este hecho porque nosotros no queremos estas circunstancias. Es un día malo para nosotros”, declaró.