El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires formó a 4.100 electricistas para ayudar a cubrir la demanda de reparación de porteros eléctricos, entre otros servicios solicitados por los vecinos.

Se trata de un oficio con escasez de especialistas para los más de 273.000 edificios que hay en Capital -según el último relevamiento oficial-, cuya demanda creció exponencialmente en los últimos ocho meses, por el cambio en la rutina de los vecinas/os que debieron pasar más tiempo en su hogar a causa de la pandemia. Según estimaciones de la Cámara Argentina de Empresas de Porteros Eléctricos (CAEPE), el incremento registrado es de un 50%.

Los profesionales son egresados de la familia profesional de Energía, que ofrece la Ciudad a través de los Centros de Formación Profesional (CFP), impulsados y coordinados por la Agencia de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, del Ministerio de Educación porteño.

“La Ciudad formó a más de 4.000 electricistas para solucionar el déficit de especialistas en porteros eléctricos Foto: José Gutiérrez / Los Andes Jose Gutierrez | Jose Gutierrez

“A medida que fue pasando el tiempo me fue llamando más la atención lo que son las instalaciones eléctricas y el día de mañana quiero terminar de estudiar acá en el CFP y formarme en algún tipo de ingeniería eléctrica. Y también seguir estudiando acá porque tienen otros cursos que todavía no hice y me gustaría desarrollarlos”, comentó Carlos uno de los estudiantes.

Los cursos y trayectos formativos relacionados con Energía Eléctrica que brinda la Ciudad son totalmente gratis y se dictan en 24 de los 59 Centros de Formación Profesional que funcionan en distintos puntos de la Capital.

Además de las capacitaciones en energías, la Ciudad ofrece más de 400 opciones educativas en sus CFP y cuenta, también, con seis instituciones de formación profesional que ofrecen terminalidad secundaria con orientación en energía eléctrica. Esto significa que quienes abandonaron el nivel medio formal pueden retomarlo y finalizarlo, adquiriendo competencias que luego les permitirán mejorar su empleabilidad, ya que egresan con conocimientos y saberes requeridos en el mercado laboral.

Para acelerar la solución a esta demanda y generar oportunidades laborales, el Gobierno porteño acaba de firmar un convenio con el Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista (COPIME), el registro que nuclea y certifica a los electricistas.

Para Sofía, otra de las estudiantes, el curso “la verdad que fue un paso bastante bueno, por no decir que es excelente. Nunca pensé que iba a tener tantos conocimientos”. Y agregó: “Es agregarle un peso bastante grande al curriculum de cada trabajador y es seguir abriendo puertas. Al no poder pertenecer al Registro del COPIME se iban cerrando posibilidades”.

Hasta hace poco, para obtener la certificación que los habilitara a trabajar para inmobiliarias y consorcios (por ejemplo), los egresados de los centros debían realizar un examen que les representaba un trámite adicional que los colocaba en desventaja a la hora de acceder al mercado laboral.

“Uno, como siempre, piensa que quizás lo gratuito es de menor calidad o más light. Pero no. Me sorprendió el nivel, la exigencia y la calidad de la enseñanza”, recalcó Luis

A partir de la firma de este convenio, el COPIME reconoce como idónea la formación que se brinda a los egresados de los CFP de la ciudad en esta materia y, por ese motivo, los ingresa automáticamente al registro de idóneos del Consejo, lo cual les permite recibir la certificación directamente, sin demoras, mejorando así sus condiciones de empleabilidad.

“Uno, como siempre, piensa que quizás lo gratuito es de menor calidad o más light. Pero no. Me sorprendió el nivel, la exigencia y la calidad de la enseñanza”, recalcó Luis, otro de los alumnos que terminó la formación. Y finalizó: “Antes de ingresar a la carrera de electricista hacía trabajos en mi casa; sabía de ver a mi padre, pero jamás me dediqué a la parte eléctrica. Ahora tengo una página en Instagram, repartos volantes por donde puedo, voy a casa y sé lo que tengo que hacer y no hay nada que me sorprenda. Todo eso lo aprendí acá”.

Cómo acceder

Los Centros de Formación Profesional ofrecen cursos y trayectos formativos gratuitos con certificación oficial para que las personas puedan capacitarse en áreas como: Informática y Programación; Gastronomía; Energía Eléctrica; Energías Renovables; Mecánica Automotriz; Construcciones; Estética y Textil-Indumentaria, entre otras.

Para ingresar hay que ser mayor de 18 años y tener el Nivel Primario, el Ciclo Básico del Nivel Secundario o el Nivel Secundario completo, según el curso o la formación a la que apliquen.

● Para consultar la oferta disponible: https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/agencia-de-aprendizaje-a-lo-largo-de-la-vida/

● El mapa de la ubicación de los centros: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=16LBdjEO1eI8UQ9rhi2HkOGy8YsQ&ll=-34.6172138787469%2C-58.43704494834606&z=11