Se vivieron momentos de tensión en el Aeroparque Jorge Newbery cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) forcejeó con un grupo de trabajadores de Latam despedidos que reclamaban la reincorporación a sus puestos de trabajo en el hall del aeropuerto metropolitano.

Luego de comenzar el reclamo en la puerta del aeropuerto, los manifestantes entraron al hall del aeropuerto y cuando intentaron ingresar a los mostradores donde se realizan los check-in la PSA trató de evitarlo e inmediatamente comenzaron los incidentes que terminaron de una forma muy violenta con forcejeos y golpes.

A raíz de este hecho, dos vuelos que iban a salir entre la mañana y el mediodía fueron retrasados ya que los manifestantes no permitieron que los pasajeros despachen su equipaje.

Después de los incidentes y cuando todo pasó a ser más calmo, en la puerta de Aeroparque se instaló un cordón de la PSA para evitar que los disturbios vuelvan a repetirse. Sin embargo, había cruces entre pasajeros y manifestantes. “¿Cuánto vas a protestar? Hace tres horas que lo estás haciendo”, le recriminaba un hombre que quería viajar a una manifestante.

“De un día para el otro esta empresa dejó a 3.000 familias en la calle”, denunciaba uno de los manifestantes haciendo uso de un megáfono durante la medida de fuerza.

Los trabajadores reclamaban que la empresa “no respetó ningún decreto”, haciendo referencia al DNU que el Gobierno de Alberto Fernández dictó al inicio de la pandemia de Coronavirus en el que se establecía la prohibición de despidos.

Foto: Twitter @Cele_Fierro.

“La empresa despidió y no respetó ningún decreto. Hizo lo que quiso, pero no se fueron, nunca se fueron. Se quedaron acá haciendo los negocios más jugosos que se pueden hacer en la política aerocomercial en la Argentina. Es por eso que vinimos acá a denunciar a esta empresa, no pueden tener tanta impunidad”, decía el exempleado en el hall del aeropuerto metropolitano.

El hombre que tenía un megáfono en la mano y estaba junto a sus compañeros, también despedidos, quiso darles un mensaje a los pasajeros. “Queremos decirles a los pasajeros, a esos pasajeros que atendimos durante 20 años que cuando empezó la pandemia los fuimos a buscar para poder repatriarlos, traerlos a sus casas. Nosotros somos amigos de los usuarios”, señaló.

“Inclusive empatizamos y entendemos a los pibes que se ven obligados a laburar. No es en contra de ellos, es por nuestras familias, que hace un año y medio no tienen salario, no tienen obra social, no tienen nada”, agregó.

Los manifestantes realizaron la convocatoria los días previos y llamaron a los sindicatos aeronáuticos a que “rompan su pasividad y adhieran a la convocatoria de las trabajadores”. “Nuestra pelea es por el trabajo y por el sustento para nuestras familias. Nuestro plan de lucha apunta a denunciar la impunidad empresaria de LATAM y las nefastas consecuencias de despidos masivos. Mientras no tengamos respuesta seguiremos peleando”, finaliza el escrito.

Foto: Twitter @Cele_Fierro.

El conflicto

En un comunicado, los empleados de Latam despedidos le reclamaron al Gobierno que cumpla con su compromiso de la “continuidad laboral”.

“Mientras Latam sigue haciendo negocios con los cielos argentinos, miles de familias aeronáuticas seguimos sin trabajo”, reza el escrito y agrega que “los ministerios de Trabajo y de Transporte asumieron un compromiso respecto a la continuidad laboral que no se está cumpliendo” y que “la actividad aerocomercial se reactiva a niveles anteriores a la pandemia y la reactivación es con todos sus trabajadores adentro”.

Al inicio de la pandemia, hace más de un año, la empresa anunció que dejaría de operar en la Argentina. La empresa planteó que no estaban “dadas las condiciones para viabilizar las operaciones de manera sustentable” en el país y advertía sobre el impacto de las restricciones por la pandemia en la industria aerocomercial.

La compañía comunicó que en octubre retomaría sus vuelos internacionales desde Aeroparque, Córdoba y Mendoza, en las rutas con Chile, Brasil y Perú, a partir de la segunda quincena de este mes.