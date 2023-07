En el primer día en que se retoman las clases, Ademys realiza un paro docente por “recomposición salarial”

En reclamo de “recomposición salarial”, el gremio docente Ademys planificó para este lunes 31 de julio, un paro en la Ciudad de Buenos Aires y acusó al Gobierno porteño de tener “una política de ataque y persecución a la docencia”.

Marcha del gremio docente Ademys, en una imagen de archivo.

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial por Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, replicó que “un grupo minoritario quiere castigar a algunos estudiantes”.

”El gobierno de Rodríguez Larreta, junto a su ministra de educación (Soledad) Acuña, naturalizan trabajar dos y hasta tres cargos para que la docencia pueda llegar a fin de mes”, dijo el gremio en un comunicado, al anunciar la huelga para el día en que comienzan las clases luego de las vacaciones de invierno.

Ademys también programó una concentración a las 11.30 frente a la Jefatura de Gobierno porteña. El sindicato sostuvo que “frente a una crisis económica que se profundiza y que sigue pulverizando nuestros sueldos, el Gobierno (porteño) nos niega una recomposición salarial real”.

Y agregó: “Desarrolla una política de ataque y persecución a la docencia”. Ante esta medida, Larreta respondió vía Twitter que “mañana un grupo minoritario quiere castigar a algunos estudiantes y que no puedan ir a la escuela por esta medida. No van a poder”.

”Las escuelas estarán abiertas y este grupo politizado no generará el daño que busca”, aseguró, y reiteró su planteo de campaña donde “en la Argentina que viene el docente que para no cobra y el que no para gana más”.

Larreta consideró que este lunes “los chicos van a estar en las aulas aprendiendo, construyendo su futuro, junto con la mayoría de los maestros comprometidos y dedicados a que todos los argentinos reciban la educación que necesitan para construir una vida mejor” y destacó que en la Ciudad de Buenos Aires “va a ser el tercer año consecutivo en que todos juntos logramos 192 días de clases”.

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Federico López Claro

Por su parte, la ministra Acuña retomó las palabras de Larreta y enfatizó en Twitter que “la educación no puede parar”.

Desde Ademys advirtieron que los docentes “cerramos la primera mitad del año con el anuncio del bono extorsivo y antisindical, que intenta vulnerar el derecho a parar y a hacer uso de cualquier licencia”. Y acusaron a los candidatos de JxC que “en modo campaña dicen priorizar la educación y, sin embargo, en las escuelas sabemos perfectamente del vaciamiento educativo, la falta de vacantes, las pésimas condiciones de infraestructura con escuelas que no resisten las inclemencias climáticas más básicas”.

Con información de Télam.