Finalmente desde este sábado 9 de enero los peajes de las cuatro autopistas de la Ciudad de Buenos Aires más el Paseo del Bajo, aumentan un 55 por ciento. El incremento se resolvió en una audiencia del 23 de diciembre, tal como lo había propuesto el Ejecutivo porteño.

Así las cosas, el peaje de 25 de mayo y Perito Moreno pasará a costar $118,50 (hora pico) y $83,70 (hora no pico); mientras que la autopista Illia tendrá un costo de $48,80 (hora pico) y $34,87 (no pico).

Ricardo Lasca, coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), se refirió a la suba y manifestó que “no consideran para nada la situación del país y en este caso a los usuarios viales”.

“Este aumento llega en una crisis fenomenal que se ha generado por el tema económico y por la pandemia. Acá hubo una audiencia pública a fines de diciembre, como pasa en las audiencias públicas, los usuarios no somos escuchados para nada, no tenemos voz ni voto. Es una audiencia pública no vinculante y luego simplemente este incremento que aparentemente será este jueves, digo aparentemente porque parece que está en dudas todavía”, dijo Lasca en diálogo con El Intransigente.

Y agregó: “Las autopistas urbanas se han incrementado entre 7.000 a 10.000 por ciento en la gestión del PRO es una cosa increíble. Y por otra parte, ¿Cómo se anula el pago de peaje manual? Eso implicaría que en lugar de aumentar la tarifa, debería bajar, porque se elimina el costo operativo enorme que tiene el pago manual en las estaciones de peaje y no, hacen todo lo contrario y lo aumentan”.

Cabe recordar que la última alza había sido en enero de 2019, cuando los peajes se ajustaron un 34,8%.