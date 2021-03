Luego de la viralización del video de una docente en el que se quejaba por la falta de vacunas en Chillar, el jefe de Gabinete Alejandro Vieyra responsabilizó al gobierno bonaerense por la falta de vacunas en las localidades de Azul.

A través de Facebook, Vieyra informó que desde hace un mes se pusieron a disposición los hospitales de Chillar y Cacharí para inocular a la población contra el COVID-19. “En principio nos dijeron que si, pero no sucedió. Seguimos insistiendo, hablando y mediante notas y las mismas no fueron contestadas positivamente. Es oportuno aclarar, por si alguno aún no lo sabe, que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires optó por NO darles a los Municipios la organización de la vacunación”, escribió el funcionario en su cuenta de Facebook.

“Los responsables en todo el partido de Azul son Region Sanitaria IX y los referentes locales del espacio político del gobernador. Desde el primer día el intendente Hernán Bertellys puso toda la estructura Municipal al servicio de la vacunación, pero la decisión de hacerlo sin contar con nuestro acompañamiento es del Gobierno de la Provincia y sus referentes locales, no nuestra”, agregó Vieyra.