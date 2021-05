En sesión especial, los concejales del bloque Juntos por el Cambio aprobaron la rendición de cuentas del año 2020 presentado por el intendente Hernán Bertellys. Desde la oposición, tanto el Frente de Todos como Azuleños por el Cambio, votaron en contra y esgrimieron sus argumentos luego de que el presidente Juan Sáenz desempatara a favor de la iniciativa.

“Desde nuestro bloque Gen Azuleños para el Cambio desaprobamos los estados contables y la rendición de cuentas del ejercicio municipal 2020, y al mismo tiempo rechazamos la convalidación de sus excesos presupuestarios. El resultado financiero del ejercicio 2020, es decir la diferencia entre los recursos ingresados contra lo gastado, ha dado resultado negativo, en éste caso de 89 millones. En 2018 fueron 42 millones y en 2019 161 millones de pesos”, afirmó el edil Claudio Molina.

Por su parte, desde el Frente de Todos, aseguraron que “los números presentados por la gestión evidencian falta de planificación y falta de transparencia en el uso de los recursos, la transparencia estuvo doblemente afectada ya que no se permitió la transmisión de la votación por parte del periodismo local. Ni siquiera se previó que la prensa del propio Concejo Deliberante transmita en vivo con un celular, lo cual lesiona el acceso de la ciudadanía a la información pública. La gestión tiene la obligación de hacer saber a azuleñas y azuleños cómo se gasta el dinero”.

Puntualmente sobre el presupuesto, la concejal del Frente de Todos, Graciela Bilello, aseguró en Vía Azul que “la mayor parte parte del presupuesto municipal se va en pago de sueldos y por otro lado el municipio no pueda ofrecer los servicios en forma de administración, es insólito que no pueda hacerse cargo de los servicios teniendo la cantidad de personal que tiene”.

En la misma línea, Molina expresó que el gasto en personal representa actualmente “el 70% sobre el total del gasto corriente, con un gasto anual de 1.495 millones. la nómina de personal se incrementó de 1771 empleados en 2019 a 1824 en el 2020”. “Lo más preocupante es que no se ha observado por parte del ejecutivo la implementación de un plan concreto que permita revertir la tendencia en el corto, mediano y largo alcance. En el actual contexto representa un desatino tener una estructura política que supera los 65 funcionarios. Lejos de reducirse, se siguen sumando”, agregó el edil.

Uno de los aspectos más criticados por los ediles opositores fue el del dinero no utilizado: “No se usaron el Fondo Educativo, los fondos para la atención y prevención de violencia de género y el dinero para arreglo de caminos rurales. Sobre el Fondo Educativo, que acumula un saldo de 58 millones en los últimos años, dicen que el año pasado estuvimos en pandemia y no se pudo trabajar, pero es una verdad a medias. El segundo semestre estuvo habilitado para la obra pública y debieron haberse hecho los arreglos, por eso no deberíamos estar pensando si los chicos tienen gas o no”, agregó Bilello.