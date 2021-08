La polémica por el festejo en la Quinta de Olivos de la Primera Dama en plena cuarentena sigue generando repercusiones. En Azul, la senadora bonaerense y precandidata a renovar su banca, Lucrecia Egger, publicó un posteo en Instagram cuestionando al presidente argentino.

“Esa foto es del 18 de junio del 2020. Era el cumple de Ale y la pasó solo. Con mi familia solo pudimos festejar el cumple por zoom. El presidente en Cadena Nacional pedía que todos en pandemia estuviésemos aislados, y separados de nuestros seres queridos. Todos menos Fabiola, ella pudo hacer una fiesta, y Fernandez estuvo invitado”, escribió Egger y compartió una imagen del festejo vía Zoom con el jefe de Gabinete y precandidato a concejal, Alejandro Vieyra.

En el día de ayer, Alberto Fernández estuvo en Olavarría y pidió disculpas por el festejo de su mujer Fabiola en Olivos. “Lamento lo que ocurrió, no volverá a ocurrir”, dijo el Jefe de Estado. Y reconoció: “El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, Fabiola convocó a una reunión con sus amigos y a un brindis que no debió haberse hecho. Que definitivamente no debió haberse hecho y que lamento que haya ocurrido y que, mirado en retrospectiva, debí haber tenido más cuidados que evidentemente no los tuve”.