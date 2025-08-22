Ustedira presenta en Tránsito, su nuevo trabajo “No hay secreto si hay canción”

La formación musical nacida en la localidad de Tránsito Ustedira, presentó su nuevo trabajo el pasado 24 de junio en todas la plataformas musicales y Julián, Charly y Cabeza se la juegan y van por todo.

Ustedira banda de Tránsito

La particularidad es que la presentación de No Hay Secreto Si Hay Canción será una fiesta popular y está prevista para el sábado 23 de agosto en el Teatrillo “Ana María Clausen”.

El trabajo tiene una lista de temas que variada pero certera “Pueden” , “La hija del Rock and Roll”, “Amistad”, “Siento un Latir”, “Quisiera”, “No hay secreto si hay canción” con la colaboración de Daniel Rivera, “PAPI” donde colaboran Mauricio Lencina y Muhamed Hernández.

Julián comentaba “es un show ATP donde las puertas se abrirán a las 20 hs. y el espectáculo comenzará a las 21 hs. Será para toda la familia, las entradas anticipadas están a la venta en kiosko Kika en Tránsito y en Arroyito en Fanáticos o en el link de la página podrán adquirirlas".