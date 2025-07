Ustedira publicó su nuevo disco “No hay secreto si hay canción” y lo presenta el 23 de agosto en Tránsito

La formación musical promete un show sin precedentes para estos lares, con más de 30 personas trabajando en la puesta en escena en lo que definitivamente será una jornada memorable para el arte de Tránsito y la región; tal vez como dice Julián, voz y guitarra “los demonios de la noche acorralan su razón” en La hija del Rock and Roll, por lo que significará la apuesta totalmente independiente a la cuál seguramente el público responderá.

El disco ya está en todas las plataformas digitales de la banda desde el 24 junio propone lo que Ustedira expresa en su arte, en cada letra, en la manera de ser como artistas, cantándole a “los de pie” muchas veces sin voz ni voto, pero con muchas cosas para contar. Con una lista de temas que variada pero certera “Pueden” , “La hija del Rock and Roll”, “Amistad”, “Siento un Latir”, “Quisiera”, “No hay secreto si hay canción” con la colaboración de Daniel Rivera, “PAPI” donde colaboran Mauricio Lencina y Muhamed Hernández.

El 23 de agosto en el Teatrillo “Ana María Clausen” de Tránsito lo que se pone en discusión es el arte “acá hay de todo; menos admiración” soslaya el tema titulado PAPI, sexta canción del disco de la banda y jugársela para un espectáculo y puesta en escena relativamente grande para los que vemos habitualmente no es fácil, Julián, Charly y Cabeza se la juegan y van por todo “yo no hablo despacio, el que no escucha sos vos” sentencia el tema que le da nombre a la placa y tal vez sea el momento de escuchar, acompañar, tiempo de estar.

La suerte está echada, Ustedira tiene nuevo disco y lo comparte a lo grande con su gente y con los que se quieran sumar; el viejo Suárez ya lo había anticipado hace tiempo “perdamos el miedo al Rock And Roll” de eso se trata y para eso se está trabajando; para que la presentación de No Hay Secreto Si Hay Canción sea una fiesta popular, nos devuelva un rato la sonrisa y sea una caricia al alma; cosas que por estos días hacen tanta falta.

El material fue grabado en Maya Studios donde se realizó la grabación, mezcla y máster, mientras que en Habana Studios se hizo la Pre producción. En lo que hace al arte del disco desde e ilustración a fotografía los encargados fueron Victoria Arroche, Homero Martínez y Sofía Martínez.