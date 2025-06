Sportivo Belgrano perdió en su visita a El Linqueño por 1 a 0 y hace 4 partidos que no gana

En un partido chato sin muchas situaciones de gol y muy trabado en la mitad de la cancha, el equipo de Barrio Alberione se quedó con las manos vacías en la provincia de Buenos Aires. Pagó caro el gol tempranero y después no hizo mucho para revertirlo. Recibirá a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo en la próxima fecha y si gana se mete en la Zona Campeonato

El partido empezó con un golpe fuerte para los de San Francisco ya que a los 6 minutos de partido Gabriel Serrano sacó un remate de 30 metros para vencer a Roggero y de esta manera poner la apertura del marcador. Los dirigidos por Maza tuvieron la pelota, pero no pudieron crear situaciones en la primera mitad. En el complemento el partido se volvió luchado y poco jugado. Sportivo fue el que más intentó, sabiendo que tenía que buscar el empate.

Sportivo Belgrano de San Francisco

La clasificación tiene a Douglas Haig con 27, Sportivo Belgrano 25, Gimnasia (CH) 23, Independiente (CH) 21, Gimnasia (CdU) 19, 9 de Julio 18, Sportivo Las Parejas 18, Ben Hur 16, Defensores de Belgrano 16, El Linqueño 16.

La próxima fecha tiene los juegos entre Sportivo Belgrano vs Defensores de Belgrano, Gimnasia (CH) vs El Linqueño, Sportivo Las Parejas vs Gimnasia (CdU), Ben Hur vs Independiente (CH), Douglas Haig vs 9 de Julio.