En la mañana del lunes 15 de marzo el Comisario Inspector Pablo Berardo Jefe de la Departamental San Justo brindó una conferencia de prensa en el Auditorio Coral de la Municipalidad de Arroyito para brindar detalles de los 3 hechos policiales que tomaron estado publico por medio de las Redes Sociales en nuestra ciudad.

Berardo dijo “nos urgía hacer esta conferencia de prensa para llevarles la versión oficial sobre los hechos que han tenido lugar en el marco de la ciudad de Arroyito y hemos decido de manera conjunta con el sub Director de la Departamental hacernos presentes aquí en la ciudad como lo hacemos en otras localidades”.

“El primero de los hechos se denuncia el día 9 de marzo, esta caratulado como supuesto abuso sexual, cuando decimos supuesto es porque esta todo en el marco de una investigación. Es damnificada una mujer de 23 años y el hecho ocurrió entre entre los días 6 y 7 de marzo, esta siendo investigado y se trata de dilucidar que ha pasado. Luego de recibir la denuncia se realizaron dos allanamientos donde se secuestraron 3 teléfonos celulares, un sistema de cámaras de seguridad de un local, un automóvil y hay dos personas varones mayores de edad sindicados en este hecho. Este hecho sucedió en un contexto particular no publico, cerrado a un grupo de personas y que la Justicia determinará lo que le corresponde a cada uno de ellos. No hay detenidos todavía por la complejidad del hecho, la Fiscal debe reunir todas las pruebas”.

Continuó Berardo con el resto de los casos “el otro caso que tuvimos que también tuvo resonancia, fue denunciado el 10 de marzo, que ocurrió en el mes de enero, el autor sería una persona de 66 años de edad, y la damnificada es una menor de 9 años de edad”. Luego de la conferencia del prensa del Comisario Berardo, recibimos la información que la fiscal determinó la detención del hombre como supuesto autor de abuso sexual con acceso carnal.

Agregó Berardo “hay un acuerdo cuando existen menores de edad en estos hechos, los testimonios, caratulas, y procedimientos que se realicen deben evitar colocar el nombre o exponer el entorno familiar para evitar lo que se denomina revictimización. Considero que en este tipos de casos habría que evitar el uso de las redes para resguardar la identidad del menor”.

En el cierre el jefe de la Departamental San Justo se refirió al tercer caso “el ultimo de los hechos fue en el Balneario Municipal ocurrido y denunciado el día 13 a las 5 de la mañana, a pocos metros de la Base de Seguridad Ciudadana en sector de los juegos, allí 3 jóvenes mujeres dos de 18 años y una de 17 años, de una manera muy violenta agreden a otra joven de 18 años. La tiran al piso y la agreden de manera violenta y algunos jóvenes intervienen para finalizar la pelea, pero lamentablemente la joven terminó con heridas de carácter graves”.

“Respecto a este hecho puntual, se tomaron declaraciones, éste hecho está esclarecido en su totalidad, hay 3 imputaciones para las menores que fueron imputadas del delito de lesiones graves, y hay medidas cautelares de prohibición de contacto. Cabe destacar que la menor de ellas, la de 17 años a pocos días de cumplir la mayoría de edad tiene algunos antecedentes por haber agredido a otras personas en la vía publica”.

Por ultimo agregó “estamos a disposición de los damnificados a los efectos de brindar la contención necesaria y hacer todo lo que esta dentro de nuestras posibilidades al efecto de brindarle al entorno y llevarles la tranquilidad de que estamos trabajando y ocupando de esto”.