Ornella Vittone de Arroyito es parte de la producción de la serie de Fito Páez que estrena Netflix

Con todo preparado para ser estrenada por la plataforma Netflix, “El amor después del amor” que cuenta la historia de Fito Paez, parte de la producción tendrá tonada cordobesa, es más, tonada de Arroyito, de la mano de Ornella Vittone.

La joven de nuestra ciudad ya ha participado en otras producciones y desde hace un tiempo viene haciendo un gran camino en el mundo de la ficción tanto televisivas como cinematográficas, y a fines de noviembre de 2021, se sumó al equipo de producción de la serie que cuenta la vida del rosarino.

Ornella dialogaba con Vía Arroyito y comentaba “me llama un amigo con que el trabajo siempre, y me dice y me dice venite que tenemos una serie grande (agrega que jamás imaginó que era esta serie), le dije bueno, si”. El 22 de noviembre Ornella se suma al equipo.

“Empecé como asistente de producción hasta que quede como productora administrativa, con todo el tema de presupuesto, proveedores, pagos, lo que me llevó a tener una buena comunicación entre el equipo técnico contratado y la productora que lleva adelante la serie que es Mandarina”.

Ornella Vittone la joven de Arroyito que participa de la producción de la Serie de Fito Paez Foto: Facebook Personal

El amor despues del amor es producida por Juan Pablo Kolodziej y Mariano Chihade, de Mandarina Contenidos, y el propio Páez, que tiene ocho episodios y está protagonizada por Gaspar Offenhenden e Iván Hochman, quienes en la serie personificarán a Fito de pequeño y de adulto, respectivamente.

“Era algo monstruoso, ya que es un proyecto enorme, con miles de proveedores de lo que te imagines en arte, vestuario, producción, autos de acción y mucho más. Al principio fue, ah! vamos a hacer una serie para Netflix y justo la vida de Fito Paez, esto va a estar copado, pero después dimensionas lo enorme que es, llegando a pasar muchas situaciones de stress”.

Además Ornella contaba “comencé trabajando sola, y luego terminaron poniéndome 2 personas más porque era muy grande en serio, volumen de de buscar locaciones para filmar, realizadores, rentar cosas, extras, y en todo momento tenía que estar asegurando que se realizara, y era una sensación de hasta acá llegó y al otro día estirabas un poco más”.

“La verdad que es el proyecto más grande donde participé, estuvo 10 meses ahí, terminado el 30 de septiembre. El rodaje duró 6 meses, yo tuve dos meses de previa y dos meses más para cerrar todo. Ahora ya terminó la postproducción y está pronto a estrenarse. Luego de eso estuve en una producción mexicana con el elenco y directores de ese país, el director de fotografía de Los Ángeles, y es una película que se llama 15″.

De la actualidad de Orne, ella agregaba “estuve haciendo en enero publicidad, las de Danone, Serenito, Danonio y Danette, luego unas retomas de una película de Lucía Puenzo que se llama “Los Impactados” que se filmó el año pasado, y me llamaron para producir esas retomas, y ahora estoy con una publicidad de Coca Cola”.

“Tengo muchas ganas de hacer un proyecto, que es muy lindo, que quiero que se me dé, asi que no voy a contar nada para intencionarlo un poco más, pero si se dá va a ser un proyecto muy muy groso”.