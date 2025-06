Miguel Fontana: “ni bien esté todo listo, se llama a licitación y se arranca la obra de cloacas”

Días atrás, el presidente del Consejo de Administración de CESPAL anunció que estaría todo listo para que la Cooperativa comience con la obra de cloacas del sector sur de Arroyito.

En Arroyito Informa de Canal 3, Miguel Fontana comentaba “nosotros hace ya de principio de año que se viene trabajando a full. Es un proyecto muy, muy importante. No pasa solamente por el diseño o la planificación que tenía originalmente, hay que modificar muchas cosas. Me refiero a sectores que estaban definidos de una manera y hay que definirlos de otra debido al crecimiento de la ciudad".

Obra de cloacas sector sur de Arroyito, drenaje de napas

“Hicimos una invitación para que se acerquen, así les presentábamos lo que estábamos trabajando. Sabemos de la inquietud que tiene el intendente que prometió arrancar con la zona sur, y bueno, se le presentó todo el proyecto, cómo sería de la forma de comenzarlo, los estudios, los cálculos que se han hecho. Todavía estamos manejando valores muy teóricos, porque para tener un valor real hay que cotizar".

Agregó Fontana “está armado todo un tema para lo cual va a haber un fondo que va a disponer la municipalidad, con lo cual se va a arrancar la obra. Y bueno, la idea es arrancar lo antes posible“.

Obra de Cloacas del Sector Sur de Arroyito

“Hay cosas que ya están hechas que no se van a cobrar al vecino, que se quede tranquilo el vecino, que la parte troncal que ya se hizo, más la planta de predepuración que hay, y eso ya está, ya fue entregado por la Provincia. La obra de cloaca es muy estricta, requiere mucha supervisión, tiene que ser los niveles que a la perfección se va midiendo, no se tapa nada hasta que no está... Y si hay que hacer de rehacer, se rehace".

Por último dijo “después que esto pasa a la Municipalidad, al Concejo Deliberante, donde ahí se define el proyecto propiamente dicho para poder encarar la obra. Ni bien esté eso, se llama a licitación y se arranca".