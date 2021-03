Barcelona, con un escaso aporte del argentino Leandro Bolmaro, derrotó en Italia al local Olimpia Milano, por 72 a 56, en partido válido por la fecha 30 de la fase regular de la Euroliga de Basquetbol. El conjunto catalán, ya clasificado para la segunda fase del certamen, venció con estos guarismos: 15-12, 38-29, 55-44 y 72-56.

El ex jugador de Bahía Basket, seleccionado en el draft NBA 2020 por Minnesota Timberwolves, no marcó puntos; envió tres lanzamientos al aro y los falló todos y tampoco sumó en otros rubros. Su equipo es sólido líder de la clasificación del torneo continental con una marca 22-8, como siempre el que se destacó Nikola Mirotic, quien finalizó con un saldo de 15 puntos y 5 rebotes en otra buena tarde del ex Chicago Bulls.

Leandro y el Barcelona jugarán ahora por la Liga ACB este domingo ante el Valencia y luego lo harán ante Estudiantes de Madrid buscando dos triunfos que lo sigan posicionados en el segundo lugar del campeonato. En la liga local es donde Bolmaro ha sumado más minutos continuidad y muy bueno partidos.