El medico Miguel Luján Director del Centro de Salud Dr. Fernando Valle de la localidad de La Tordilla presentó su renuncia al cargo de titular del Centro Sanitario luego de diferencias que se presentaron con la actual intendente de la localidad Claudia Bordoni.

El galeno con 29 años en La Tordilla dialogó con Canal 3 de Arroyito donde remarcó que la situación era insostenible e irreversible “venimos arrastrando la situación desde el mes de Mayo, por una vacuna contra el Covid 19 que se colocó a una persona de distinta ideología a la de la Sra. Intendenta que fue opositora a ella en la ultimas elecciones”, haciendo referencia a Sergio Alberione, “y eso motivó su enojo y generó una denuncia policial en mi contra”.

Dr Miguel Luján y Claudia Bordoni Facebook personal

Luján hizo referencia a que el tema es netamente político porque se habrían vacunado personas allegadas a la mandataria con su misma ideología y no genero problemas. “en una reunión reconoció que no fue bueno la denuncia policial, le pedí disculpas publicas en varias oportunidades y que aclare sobre mi honestidad porque son 29 años”.

No solamente el medico hizo referencia a que el conflicto comenzó con una colocación Vip de la vacuna sino que fue mas allá en el tema “ella no hizo ninguna aclaración y luego trajo una medica de nacionalidad extranjera sin consultarme y me enteré por un paciente. Esta medica no tiene titulo habilitado en el pais, no tiene certificación en la Provincia de Córdoba”. Cabe destacar que el Centro de Salud no posee un profesional medico para la atención sanitaria.

“Hemos renunciado los dos médicos, también la Doctora Bernardi, con actitudes autoritarias desautorizándome a mi para dar indicaciones llegamos a esta situación limite que no me respeto como autoridad, y no me respetó como equipo de salud. Ella dice que nosotros llamamos a los médicos para que no vengan, los médicos nos llaman a nosotros por solidaridad, fue iniciativa de los médicos del Colegio Medico de no venir a trabajar”.