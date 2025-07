La Liga Cordobesa A de Básquet tendrá presencia de San Francisco, Morteros, Devoto y Las Varillas

Se sortearon las zonas de la “Liga A”, integrada por los mejores 24 equipos de toda la provincia. Arrancará el 3 de agosto y se jugará todos contra todos a dos ruedas, los primeros cuatro de cada zona avanzan a playoffs. Son varios los de nuestra zona que competirán. Vale decir que el Cultural Arroyito participa de la Liga B.

César Sobrero, el técnico de de 9 de Julio de Morteros que se medirá con Talleres de Tafí Viejo en los 16avos. de final de la Liga Federal. (Cab)

El 9 de Morteros y Tiro Federal de esa ciudad integran la Zona A y se enfrentarán a Asociación Atlética Banda Norte de Río Cuarto, Unión de Oncativo, Deportivo Norte de Alta Gracia y Atlético Acción Juvenil Tiro Y Gimnasia radicado en General Deheza.

El Ceibo Sociedad Devoto Liga San Francisco Básquet

En la Zona B estarán El Ceibo y El Tala de San Francisco, Sportivo Bolívar de Carlos Paz, Unión Cultural y Deportivo San Guillermo, equipo de Santa Fe pero que juega en la órbita de la Federación Cordobesa, Social y Deportivo Poeta Lugones de Córdoba junto a Hindú Club de la misma ciudad.

El Tala de San Francisco y su regreso a una competencia nacional, tras 30 años. (@clubeltala)

En la Zona C están C Bochas Sport de Colonia Caroya Sparta y el histórico Central Argentino de Villa María, Racing y otro de los históricos ex liga nacional Banco de Córdoba de la capital ambos clubes, sumándose también otro de los importantes Club Sportivo 9 De Julio de Río Tercero.

Básquet El Ceibo campeón Torneo Apertura San Francisco ante Devoto

Almafuerte de Las Varillas y Sociedad Sportiva Devoto se cruzan en la Zona D, los rivales con lo que se medirán son: Matienzo de Córdoba, Atlético Bell de Bell Ville, Unión Central de Villa María y Sarmiento de Leones.