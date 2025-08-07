La banda de Arroyito Sol Negro se presenta junto a Arddilum en Córdoba

La banda de nuestra ciudad estrenó material hace poco y lo presenta en la ciudad capital junto a una formación amiga que cuenta con la presencia de otro artista de la ciudad de los caramelos, Cesar Boetto. Ambos proyectos son más que interesantes para escuchar y la fecha generan expectativa en el público habitué del lugar como también de los seguidores que viven en Arroyito. Será una Noche de Metal y Power Rock, Las entradas se venden en alpogo.com

Sol Negro banda Arroyito

El último corte de la agrupación local, Sol Negro, una de las referentes del metal pesado de “la dulce” se denomina “Lo que dejamos” ; fue grabado en La casona estudio-bar entre los meses septiembre y diciembre del 2024 por Patricio Dellerba, y baterías grabadas y editadas por Lucas Martinez. La gran colaboración en Mix/Master por Matías Takaya le dio un toque distintivo al tema que suena en varios medios difusores del género musical.

Juani Romero en guitarra y voz, Luis Salvatico en batería junto a Wilson Ferreyra en bajo y coros llevarán este jueves éste y los temas ya grabados con anterioridad que forman en EP de la Banda que dejó una muy buena imagen es su presentación anterior en el lugar “tocamos el jueves junto a la banda se César Boetto; Arddilum que es un proyecto más que importante e interesante, tuvimos la suerte de verlos acá y pudimos llegar a programar una fecha anteriormente además de tener muchas expectativas para esta” decía Wilson Ferreyra en Rock Cooperativo.

César Boetto Proyecto Arddilum

Ardillum está formada por el bajista de Arroyito que completa junto al baterista de la ciudad de Córdoba un dúo contundente y novedoso además de innovador que sale de lo habitual para fusionar notas que atrapen en vivo, aquellos que presenciaron la banda expresaron su admiración por el trabajo bien logrado. También están mostrando nuevo material que repasa más de dos años de buenas composiciones. La cita es desde las 21 horas para disfrutar de una buena noche de “Rock del Bueno”.