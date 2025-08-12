Julián Vignolo volvió al gol en el triunfo de Racing de Nueva Italia ante Quilmes en la Primera Nacional

Con un gol de Julián Vignolo, Racing le ganó a Quilmes por 2-0 en Nueva Italia en el estadio Miguel Sancho frente a Quilmes, en el cierre de la fecha 26 de la Zona A de la Primera Nacional. Al primer gol lo marcó Julián Vignolo, al minuto de juego, luego de un tremendo derechazo. Amplió Pablo Chavarría, a los 19, con un gran anticipo en el primer palo.

Con este resultado, los dirigidos técnicamente por Hernán Medina llegan a los 33 puntos y quedan novenos. Quilmes, con 30, está en el puesto 12. El primero de la zona (hoy es Deportivo Madryn, con 46) juega la final por el primer ascenso ante el líder del Grupo B (hoy es Gimnasia de Mendoza). Del segundo al octavo de cada zona se meten al Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Luego de este partido, los albicelestes visitarán a San Miguel, el sábado a las 15.30.

Julián Vignolo Racing Córdoba

Tras la victoria, Julián Vignolo, delantero de Arroyito comentó “Bueno, creo que lo fuimos a buscar de entrada. Esa presión sobre los defensores fue clave para poder arrancar el partido con el pie derecho”, además agregó “Lo que noté es que desde la entrada en calor se vio que estábamos todos unidos, tanto los hinchas como nosotros; se veía cómo cantaban al principio del partido, y la verdad fue una locura. Creo que eso influyó bastante”.

Julián lleva anotados 5 goles en esta temporada y 3 asistencias en un total de 26 partidos jugados en lo que va del año, su pase está valuado en 400 mil euros y fue pretendido por varios clubes. El deseo del futbolista es el de fichar por el Pisa de Italia pero por el momento la operación no se ha concretado.