Julián Vignolo se despidió de Racing de Córdoba, jugará en el Toulouse de la Liga de Francia

La joven promesa de la “Academia” viaja rumbo a Europa, el futbolista de pasado en El Trébol y Deportivo El Trébol de El Tío y el Cultural de Arroyito disputó 35 partidos y marcó 6 goles con la camiseta del equipo cordobés, dejando su huella antes de dar el salto al fútbol europeo.

El "Pollo" Vignolo marcó el 1-0 de Racing ante Colegiales, en Buenos Aires. (Prensa Racing)

El pase se concretó por un monto de 600.000 dólares y, además, Racing conservará el 20% de una futura venta del delantero, lo que representa una importante oportunidad económica a largo plazo para el club y le pone fin a las negociaciones que lo vincularon a varios clubes que se mostraron interesados en adquirir el pase del delantero.

Entre los que intentaron convencer al jugador figuran los nombres de Racing de Avellaneda, Talleres de Córdoba, Barracas Central y el Pisa, equipo recientemente ascendido a la Serie A. Julián partió rumbo a Francia donde luego de la revisión médica quedará a disposición de su flamante cuerpo técnico para empezar a trabajar con sus nuevos compañeros.