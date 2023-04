Juanjo Ceccón, el artista de la semana en la plataforma musical de Zeta Bosio bajista de Soda Stereo

Juanjo Ceccón desde años es sinónimo de música en nuestra ciudad, radicado en la Perla del este santafesino; la ciudad de Rafaela no fue menor el asombro cuando el legendario bajista de una de las bandas más importantes del rock nacional y de la música popular de nuestro país desde su Plataforma Hit Me lo anunciaba como el artista de la semana. Definitivamente es un gran reconocimiento para Juanjo y una muy buena iniciativa de Bosio para promover artistas del under nacional.

Respecto a esto el “Anti-Héroe” decía lo siguiente: “le envié mi material a Zeta a través de su plataforma hace unos meses ya, puntualmente le envié esta canción “Cada una de tus dudas” y me encontré hoy ( por el martes cuando se hizo esta nota) por sorpresa que era el artista de la semana” comentaba Ceccón sin dejar de demostrar su alegría por lo ocurrido.

Juanjo que está trabajando en un nuevo disco ya con casi todo cerrado y apenas tenga posibilidad seguramente será presentado no solo en Arroyito sino también con una gira por todo el país; es que Ceccón ya ha girado por varios lugares del territorio nacional.

El músico local agregaba " escuchar mi nombre en su voz (por Zeta Bosio) ja! es bastante chocante más aún siendo fan de Soda de muy pequeño y sabiendo que es una plataforma donde músicos de todo Hispanoamérica suben música me pone sumamente feliz y quiero también mandarle un fuerte abrazo a Mauro Ferreyra que fue quien produjo esta canción” cerraba uno de los representantes más importantes del arte de la ciudad de los caramelos.