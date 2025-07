Histórico combate del boxeador de Arroyito Leonardo Pucheta ante el norteamericano Abram Martínez

En lo que es casi un hecho inédito para el boxeo de nuestra ciudad el púgil Leo Pucheta irá ante un duro rival Abram “El Grinch” Martínez el viernes 18 de julio en una velada que contará con la organización de JEB Boxing y la transmisión de ESPN en el Boxing Club de Río Gallegos, Santa Cruz.

Será una noche memorable para nuestro deporte que captará la atención no solo de los aficionados sino también del público en general. La cobertura comenzará a las 21 hs. y se prevé que el combate del boxeador de Arroyito se realice a las 23 hs.

Pucheta viene de vencer a Mario Alberto Ferreyra lo que fue una noche inolvidable que marcó el regreso del Boxeo Profesional a la ciudad de Arroyito en el Club Sportivo 24 de Septiembre el pasado 25 de Abril.

“Leito” ostenta un récord en el campo de lo rentado de 5 victorias y 9 derrotas sin empates, vale decir que su rendimiento viene en franco ascenso y la mayoría de los combates, que le fueron con resultado adverso, fue perjudicado por jueces localistas a la hora de deliberar los fallos.

Leonardo Pucheta Ganó con un contundente Nocaut en San Luis.

Tendrá enfrente a un difícil oponente, el norteamericano Abram “El Grinch” Martínez, nacido en Dallas y radicado en Las Vegas fue semifinalista del Torneo nacional de su categoría en dos oportunidades en Estados Unidos.

Ha ganado 11 peleas como profesional, de las cuales 9 fueron por la vía rápida y que acumula 1 empate y 2 derrotas, un por KO. Viene de ganarle a Sergio Manuel Liendo por KOT en el segundo el pasado 25 de abril en Florencio Varela.

La velada también contará los combates de Juan González vs. Jonathan Parada, Anabel Ortíz vs. Carolina Ferrari, Lorenzo Gerez vs. Christian Andino y Marcelo Sánchez vs. Nicolás Jara, esta última pelea por título argentino vacante del peso welter.

El de fondo será el que disputen Dylan “El Distinto” Navarro que ha ganado las 5 peleas que llevó adelante ante Franco “Pajarito” Gauto, el crédito de Claypole, Buenos Aires, quien arrastra una larga inactividad, pero que a la vez ostenta tres victorias en igual cantidad de presentaciones.