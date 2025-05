Fue declarado de interés cultural y municipal el reconocimiento al Veterano de Guerra de Arroyito, Dante Oroná

Durante la tarde noche del jueves 22 de Mayo desde las 19:30 hs. se llevó adelante en la Sala de Deliberaciones del Concejo Deliberante de Arroyito una nueva sesión ordinaria con 6 Proyectos para ser tratados.

En primer término y debido al pedido de licencia médica debido a su delicado estado de salud, solicitada por el concejal Matías Bazzi de Hacemos Unidos por Córdoba, asumió la concejal Lidia Martínez.

Lidia Martínez Concejo Deliberante de Arroyito

Entre los proyectos que fueron tratados uno de los más destacados fue el que fue presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal y el Bloque Hacemos Unidos por Córdoba: “Declaración de interés cultural y municipal el reconocimiento otorgado por el Ejército Argentino al VGM Dante Nelson Orona en el acto oficial de Comodoro Rivadavia".

Dante Oroná VGM Concejo Deliberante de Arroyito

El reconocimiento del Ejército radica, que dentro de los 43 años de la Gesta de Malvinas, Dante fue uno de los soldados heridos en combate, reconociendo su valor y sacrificio durante la guerra. El proyecto fue idea de sus hijos para reconocer a su padre.

Oroná es el único soldado de Arroyito que fue herido en combate, y comentaba “quiero agradecer a todos, desde que llegué a Arroyito todos han manifestado elogios para con la causa de Malvinas”.

“El reconocimiento del Ejército lo esperaba hace mucho tiempo porque no era reconocido como herido en combate. Mis hijos lo sabían pero no tenía nada para respaldarlo. Un oficial a cargo de la compañía donde estaba escribe un libro y me dio la posibilidad de escribir”.