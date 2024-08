Fin de semana positivo para el hockey del Cultural Arroyito en la FOSH

Los equipos de Hockey del Deportivo y Cultural Arroyito lograron buenos resultados para cerrar un buen fin de semana en cuanto a la competencia en la temporada 2024 de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey. Las chicas de Arroyito obtuvieron dos triunfos ante Atlético Rafaela, dos derrotas y un empate. La próxima jornada será en 15 días y el Cultural se local de Libertad de San Francisco.

Hockey Femenino Club Deportivo y Cultural Arroyito Foto: Hockey cultural

En la Categoría Sub 12 fue derrota por 3-0, en Sub 14 la victoria para las chicas de la verde fue de 6 a 1, mientras que en Sub 16 las de Arroyito se impusieron por 7 a 0. En Intermedia o Reserva las de Rafaela ganaron 2 a 0 y en Primera fue igualdad en dos tantos. La continuidad del certamen será en 15 días.

En esta zona compiten Charabones de San Francisco, Libertad de la misma ciudad, el 9 de Morteros, Crar de Rafaela, 9 de julio también de la perla del oeste santafesino, al igual que Atlético, Sportivo Norte y Deportivo Roca. Completa Sarmiento de Humboldt. La verde anteriormente comenzó el año jugando la Zona Córdoba.