Fausto Arnaudo comenzó a girar en Inglaterra en mundial CIK FIA

Buen comienzo para el de Arroyito con mucho trabajo en la puesta a punto y en ir encontrando el mejor auto. Arnaudo compite bajo la estructura del DPK Racing con elementos de Internacional MSport y la atención de Nico Kessler.

Esto decía el volante de nuestra ciudad al final del día “Positivo el día, nos costó las primeras tandas ya que pusimos otro auto que la semana pasada en el future, se trabajó mucho a lo largo del día pero en la última con goma nueva quedé décimo, en otra vuelta que venía para quedar quinto encontré tráfico, pero estamos bien, me deja tranquilo que tenemos para mejorar “.

Fausto Arnaudo piloto Junior Arroyito

La actividad arrancó este jueves con prácticas, viernes un Warm up y clasificación, mientras que el sábado habrá mangas y el domingo la final. A partir del sábado desde las 6 horas de nuestro país se concretarán las mangas y el domingo desde las 9:20 las finales.

Fausto ya inicio la fecha mundialista para la categoría OK en el PF Circuit el cual hicieron hace una semana la fecha del Champions Of The Future para preparar esta carrera. Este viernes habrá un Warm up y clasificación, mientras que el sábado habrá mangas y el domingo la final. Se puede ver la actividad del talentosos volante de nuestra ciudad en : https://youtube.com/@fiakartingchampionship9818?si=2cMhoUTbu5jICvzu