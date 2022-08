En su visita a Arroyito, Llaryora dejó en claro la posibilidad de ir por la gobernación de Córdoba

El intendente de la ciudad de Córdoba Martín Llaryora visitó nuestra ciudad y junto al intendente Gustavo Benedetti firmaron convenios de ayuda mutua en economía circular e intercambios culturales, donde se trabajará en forma colaborativa sobre impulso de la creatividad, el intercambio cultural y el cuidado del medio ambiente.

En la conferencia de prensa Llaryora dejó en claro que tiene entre sus proyecto ir a disputar la gobernación de la Provincia de Córdoba “si se va a votar gestión creo que uno tiene una experiencia para mostrar. Todo lo que se hizo, hay que seguir haciendo y fortificando”.

Martín Llaryora junto a Gustavo Benedetti en su visita a Arroyito Foto: Prensa Municipal

“Se hicieron muchísimas cosas y no hay que ir para atrás, a mi también me ha tocado siempre crisis, en la ciudades que me tocaron, creo que en este caso nos va a tocar por primera vez, si los cordobeses así lo deciden, una provincia con un desafío totalmente distinto. Creo que no tiene que entrar en crisis”.

Además agregó “el modelo cordobés básicamente es un modelo no grieta, es un modelo que trabaja como digo yo con lo publico y lo privado junto, porque hay un gobierno que entiende que lo privado es importante que trabaja con todos los partidos políticos, que no discrimina a uno por pensar distinto, que respeta la libertad de prensa y que hay un respeto institucional”.

El intendente Benedetti agradeció la presencia de su par de Córdoba y agregó “lo que me une a Martín es la capacidad de gestión, el trabajar todos los días por y para los vecinos. Que los colores políticos no pueden ser impedimentos para conseguir mejoras que lleguen a los vecinos, que ambas ciudades trabajen en conjunto en temas tan importantes como ambiente y cultura es potenciar el desarrollo y el progreso de Arroyito”.