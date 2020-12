Las intituciones secundarias de Arroyito han determinado como se realizarán los actos de egresados para los alumnos que finalizan el cursado del ultimo año y que abandonan las instituciones, para ingresar al campo laboral o para continuar con sus estudios terciarios o universitarios.

El Ipetaym Nº 68, dentro de los secundarios, será la única institución que lo llevará a cabo en el 2021 luego de posponer de común acuerdo entre autoridades, padres y alumnos dicha acción. Hasta el momento se tiene conocimiento que el Ipem Nº 329 Arquitecto Osvaldo Pons, el Instituto Nuestra Señora de la Merced y la Escuela Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield harán sus eventos durante el mes en curso.

Consultado el Director del Ipetaym Nº 68 profesor Carlos Goncebath comentó “la decisión que se ha tomado en nuestra institución es el resultado de numerosas reuniones, hemos tenido 4 reuniones para definir y analizar el protocolo, y el resultado es posponer el acto para febrero o marzo del próximo año cuando las condiciones sanitarias lo permitan”.

La primera de las reuniones se realizó junto a la Inspección de Escuelas Técnicas Jurisdicción Zona 10 de Departamento San Justo donde se evaluaron los protocolos enviados por la Provincia, el cual ponía a consideración de cada una de las instituciones la realización de dicho acto, dejando la responsabilidad a las autoridades de cada institución.

Facebook personal

Agrega Goncebath “respecto a los docentes solo podían participar aquellos que estaban en séptimo año de técnicas y docentes del seto año de orientadas, que no son mas de 20 personas, donde había que dividirlos por acto pero no era un inconveniente. Los docentes que iban a participar del acto no estaban obligados a hacerlo, eso lo decidía cada uno de ellos y ahí tuvimos un poco de resistencia. Muchos que forman parte del personal que trabaja aquí viven con sus padres, o los tienen a cargo o tiene sus familias y no querían ponerlos en riesgo y por eso pensamos en una alternativa de hacerlo virtual”.

Continúa el profe “allí nos comunicamos con los padres y los alumnos por medio de la plataforma de trabajo donde se les comunicó la decisión de no hacer el acto de manera presencial pero si lo podíamos hacer de manera virtual. De los mismos alumnos surge la posibilidad de no hacerlo de manera virtual sino posponerlo para febrero o marzo del año que viene. Tuvieron una reunión entre los estudiantes y nos comunicaron el jueves que estaban dispuestos a posponer el acto”.

El Director de la Institución destaca de esta situación “primero el dialogo, luego la responsabilidad social que tienen nuestros estudiantes que pensaron que lo correcto era postergarlo al acto y esperar condiciones mas propicias, y también del dialogo con los papás y con los equipos que trabajan en las escuelas. Todo eso nos permitirá a todos participar de un acto de manera presencial y lo podamos compartir con gran alegría con los chicos y las familias”.