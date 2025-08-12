El Cultural goleó a Pueblos Unidos y pasó a los Cuartos de Final y el Sportivo 24 jugará con Sarmiento el primer cruce de Playoffs

Rivadavia, el Cultural y sorpresivamente Belgrano de Río Primero pasaron directo y evitaron la primera llave de playoffs. El Sportivo 24 de Septiembre jugará con Sarmiento en el Fortín de la Ribera. La Vélez en Tránsito será local del Ateneo Santa Rosa y el equipo de La Tordilla se medirá con el Atlético Santa Rosa.

Fútbol Deportivo y Cultural Arroyito

El próximo domingo no habrá programación en esta zona debido al Rally Regional que corra la sexta fecha del año en nuestra ciudad.

En el Nuevo Savatero la verde derrotó a Pueblos Unidos de La Tordilla por 5 a 0 con goles de Fabricio Ruíz Díaz, dos de Matías Casales, Fabricio Schavoni y Juan Bossio.

El rojo venció a la Vélez en Tránsito 3 a 1 por los tantos de Enzo Mansilla en dos ocasiones y Gabriel Romero. Eroz Morales anotó el empate transitorio para la “ve azulada”. Thiago Roldán le dio el triunfo a los piratas de la 19 en Santa Rosa ante el Ateneo por 1 a 0 y en Río Primero Rivadavia y el Atlético igualaron sin goles, 0 a 0.

Rivadavia quedó como líder en la clasificación sumando 18 puntos y de ganar el duelo de cuartos de final pasa directo a la final. El Cultural Arroyito finalizó segundo con 16 puntos y es local en cuartos y en una eventual semifinal, Belgrano terminó tercero acumulando 13 puntos y es local en el duelo de cuartos, la ventaja de cancha dependerá del rival en semifinal de cuartos. Más atrás quedó el Sportivo con 12 puntos, la Vélez y Pueblos unidos sumaron 10 unidades, el Atlético 9, Ateneo 6 y Sarmiento 3 puntos.

En la General Anual Rivadavia fue el “uno” con 31 puntos, Cultural Arroyito sumó 30 y el Atlético Santa Rosa 28. Los tres están en el Torneo Campeonato, Rivadavia por haber ganado el Apertura y el segundo y el tercero por sumatoria de puntos, cuarto con 26 puntos finalizó el Sportivo 24 de Septiembre que si el “rojo de Río Primero repite en el Clausura ocupará la cuarta plaza de la Oeste en el Torneo Campeonato.

El resto de las posiciones quedaron de la siguiente manera; Pueblos Unidos 22 puntos, el Ateneo 21, Belgrano 17, la Vélez 15 y cerró Sarmiento con 4 puntos. Todos jugarán el Clasificatorio que iniciará en el mes de septiembre.