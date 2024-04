Diego Dominguez: “el Ejecutivo reconoce la deuda del 13,2% y prometieron que lo harán efectivo antes del 20 de abril”

Respecto al conflicto que venían llevando adelante entre el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales y el Ejecutivo Municipal, finalmente se llevó adelante la mesa de diálogo en la jornada del miércoles por la mañana.

Diego Dominguez Secretario General del Gremio le comentó a Arroyito Informa sobre la resolución de la reunión “tuvimos la reunion y nos reconocen la deuda del 13,2%, lo van a hacer efectivo este mes antes del dia 20. Nosotros le exigimos de alguna manera de acuerdo a lo que dice el convenio, que vaya sobre lo remunerativo, no sobre lo básico”.

“Lo no remunerativo que cobramos nosotros debe ir sobre lo remunerativo que es un importe distinto, así que quedó planteado esto y quedaron planteadas algunas situaciones mas que las vamos a ir conversando. Hemos empezado a dialogar sobre la nueva paritaria de este año que la vemos difícil, la situación está complicada para todo el mundo”.

Respecto a lo vertido por el intendente Benedetti en Vía Arroyito, comentó “es más, muchas veces nosotros hemos mandado notas sobre la hora porque sobre la hora nos hemos enterado de situaciones que no se tendrían que dar, no nos dejan margen a nosotros de un dia antes, a mi me dicen a las 11 de la mañana que no se paga antes de las 12 yo tenia el comunicado en la Municipalidad diciéndole que íbamos a hacer”.

“Es una opinión muy personal mia, por ahi quizas haya un funcionario que no funcione, o no le estén dando la información que corresponde, porque dentro de las discusiones que hemos tenido siempre a nosotros nos sorprendió pero bueno, es una opinión de él y si llevará a cabo todo lo que dijo que llevara a cabo, el tema estatutario y todo lo demás, bueno nosotros iremos a lo nuestro”.