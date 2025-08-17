Con un marco impresionante de público, Arturo Gropo y Carlos Mauri se llevaron el Super Especial en el Rally de Arroyito

Durante el sábado 16 a las 15:33 hs. comenzó desde la calle Manuel Belgrano el Super Especial del Rally Arroyito 2025 con un marco impresionante de público que acompañó a cada uno de los binomios que disputaron la primera etapa de la prueba.

En la N4 Max quedaron como líderes de la categoría y como líderes en la General Arturo Gropo y Carlos Mauri con Toyota Yaris con un tiempo de 2.10.1. para llevarse el Super Especial.

Rally Regional Arroyito 2025

Los resultados fueron los siguientes: en la clase N7 logró el mejor tiempo Sergio Pedrido - Mauro Rodríguez con Vw Gol Power 2.25.7 y segundos se ubicaron Jorge y Emanuel Chiavarini de Arroyito.

En la N2 se ubicó primero Daniel Barrionuevo y Pablo Biderbust con Gol Trend y un tiempo de 2.26.6, en la N3 es líder Rodolfo Ramos y Gustavo Soto con Ford Fiest Kinetic 2.23.08, en la RC6 el más rápido fue Miguel Fontana con Juan Castro con Ford Ka 2.26.5.

Rally Regional Arroyito 2025

Para la categoría N1 el líder es Luciano Sabattini y Pablo Falistoco con Ford Fiesta Kinetic y un tiempo de 2.23.9, de Arroyito quedaron 6° Emiliano y Lautaro Kap, en la RC5 se ubicaron primeros y segundos en la General Claudio Menzi y José M. Rodríguez con Nissan March con un tiempo de 2.21.3.

Rally Regional Arroyito 2025

En la A1 quedaron primeros Santiago Varela y Facundo Cid con Gol Power, de Arroyito 3° Uriel y Matías Zilli con Vw Senda y 4° Jonatan Sachetto y Fabio Brune, para los Areneros Fuerza Libre quedó arriba Franco López.

Para el domingo 17 se tienen previsto los tramos 2 8:13 hs. El Fuertecito - Arroyito //3 8:56 hs. Tránsito - La Curva //4 11:36 hs. El Fuertecito - Arroyito //5 12:22 hs. Tránsito - La Curva //6 15:02 hs. El Fuertecito - Arroyito //7 15:48 hs. Tránsito - La Curva y a las 17 hs. el Podio Final.

Datos: Ok Fm Arroyito